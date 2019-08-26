Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esed rejiminin Rusya'nın desteği ile Suriye'de Han Şeyhun'u ele geçirmesinin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini iddia etti.

Lavrov, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’de Han Şeyhun şehrini rejimin ele geçirmesine yönelik bir soruyu cevaplandırdı.

Esed rejiminin Han Şeyhun’u Rusya’nın desteği ile ele geçirdiğini vurgulayan Lavrov, “Suriye silahlı kuvvetleri bizim desteğimiz ile hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor. Tekrar hatırlatıyorum, bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok defa söyledi.” ifadelerini kullandı .

Geçen yıl eylül ayında yapılan Soçi mutabakatının İdlib’de gerilimi azaltmaya ve ateşkesi sağlamaya yönelik olduğunu hatırlatan Lavrov, hiç kimsenin teröristleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarından muaf tutmadığı anlayışıyla mutabakatın yapıldığını söyledi.

Lavrov, “Teröristlerin, Suriye ordusuna, sivillere ve Rusya’nın Hmeymim hava üssüne hava saldırıları düzenleyerek İdlib bölgesinden provokasyon eylemlerini arttırdığını görünce Türk ortaklarımızla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde silahsızlandırılmış hattın kurulması konusunda anlaştık. Bu hattın çalışması için Türk ortaklarımız birkaç gözlem noktası oluşturdu.” dedi.