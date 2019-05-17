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Rusya: "Suriye’de terörün beli kırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, “Suriye ordusu, Rusya Hava Kuvvetleri’nin, diğer müttefik ülkelerin güçleri sayesinde Suriye’deki uluslararası terör örgütlerinin beli kırıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, “Suriye ordusu, Rusya Hava Kuvvetleri’nin, diğer müttefik ülkelerin güçleri sayesinde Suriye’deki uluslararası terör örgütlerinin beli kırıldı. İşte bu kusursuz bir terörle mücadelenin işbirliğinin örneğidir” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Birleşmiş Milletler’e (BM) tavsiye niteliğinde bir açıklama yaparak dünyada uluslararası teröre karşı yeni bir birlik kurulması gerektiğini söyledi. Bu birliğin BM tarafından oluşturulması gerektiğini söyleyen Syromolotov, “Rusya, BM’in çatısı altında uluslararası hukuk temelinde, çifte standart olmadan ve siyasallaşmadan uluslararası terörle mücadele biriminin kurulmasını her zaman savundu” dedi. Suriye konusunda da önemli açıklamalar yapan Syromolotov, “Suriye ordusu, Rusya Hava Kuvvetleri’nin, diğer müttefik ülkelerin güçleri sayesinde Suriye’deki uluslararası terör örgütlerinin beli kırıldı. İşte bu kusursuz bir terörle mücadelenin işbirliğinin örneğidir” şeklinde konuştu.

“Suriye’ye yoğun bir militan akışı yok”
Suriye ve Irak’ta DEAŞ gibi terör örgütlerine uluslararası anlamda birçok silah desteğinin sağlandığını söyleyen Syromolotov, “Suriye’de hala terör örgütleri başka ülkelerden silah ve mühimmat almaya devam ediyor. Bu örgütlere transfer edilen silahların önlenmesi konusunda üzerimize çok iş düşüyor. Eğer teröristlere geniş çaplı bir mühimmat desteği sağlanmasaydı terör örgütlerinin bastırılması çok daha kolay olurdu. Suriye’ye daha önceleri olduğu gibi yoğun bir militan akışı yok. Farklı ülkelerden Suriye’ye örgütlere katılımı durmuş gibi ama ülke içerisindeki militanların hareketleri çok yoğun” ifadelerini kullandı.

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