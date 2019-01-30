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Rusya: “Suriye’de Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın Suriye’de Türkiye ve İran’la yakın bir şekilde çalıştığını ve bölgede sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki yerleşimdeki rolüne dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın Suriye’de Türkiye ve İran’la yakın bir şekilde çalıştığını ve bölgede sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki yerleşimdeki rolüne dikkat çekti. Bir panelde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın Suriye’de Türkiye ve İran’la yakın bir şekilde çalıştığını ve açıkça irtibat halinde olduklarını söyledi. Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye’nin çözüm odaklı çalıştığına dikkat çeken Ryabkov, “Rusya’nın Türkiye ve İran’la daha fazla etkileşime girme yolunda olduğunu ve bu devletlerin Suriye’de oynadıkları rolün açıkça anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.

“Rusya’nın Suriye’de gizli bir planı yok”
Ryabkov, Rusya’nın Suriye’de şeffaf olduğunun altını çizdi. Suriye ile ilgili gizli bir gündemin olmadığını söyleyen Ryabkov, “Rusya, ABD ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Suriye’deki ortaklarıyla diyalogu sürdürmeye devam edecek, Moskova’nın bu konuda herhangi bir gizli gündemi bulunmuyor” diye konuştu

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