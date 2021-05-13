Rusya Suriye’deki Askeri Tesislerini Büyütüyor

Rus askeri yetkililerine göre Rusya, Suriye'nin Tartus limanındaki donanma üssünü genişletiyor ve limanın gemi onarım tesislerini güçlendirmek için bir yüzer iskele inşa etmeyi planlıyor. Rusya’nın bu hamlesi, ordunun Hmeymim hava üssündeki pistlerden birini genişleterek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığına eklemesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. Rus TASS haber ajansının askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, yüzer iskelenin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Batılı askeri yetkililere göre, Tartus üssündeki onarım tesislerinin iyileştirilmesi, Rus donanmasının bakım için Karadeniz'deki tesislerine gemi göndermek zorunda kalmasını önleyecek. Tartus'taki donanma tesisinin Rusya tarafından, Beşar Esat hükümetinden kiralanmasının ardından dört yıl önce bu tesis resmen üs olarak değil, Malzeme-Teknik Destek Noktası olarak sınıflandırılmıştı. Bu durum 2017'de Suriye ve Moskova arasında yapılan ve Esat'ı desteklemek amacıyla Suriye'de askeri bir operasyon başlatan, böylece ülkenin büyük kısmında kontrolun isyancılardan geri alınmasını sağlayan anlaşmanın ardından değişti. Anlaşma, Rusya'nın deniz tesisini 49 yıl boyunca ücretsiz kullanmasına izin veriyor ve Kremlin'e üs üzerinde egemenlik yetkisi tanıyor.

Anlaşma ayrıca Rusya'nın, nükleer enerjili gemiler de dahil bir düzine savaş gemisini, Kremlin'in eski Sovyetler Birliği dışında sahip olduğu tek donanma tesisi olan Tartus'ta tutmasına izin veriyor. Tartus ve yakınındaki Lazkiye vilayetinde bulunan Hmeymim hava üssü, Rusya'nın Esat yanlısı askeri müdahalesinin ana merkezleriydi. Bir Rus askeri sözcüsü Çarşamba günü Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, Hmeymim üssünden çıkan Rus savaş uçaklarının 23 Nisan'dan bu yana 338 “teröristi” öldürmek için Suriye hükümet güçlerine yardım ettiğini bildirdi. Suriye'de hükümet yanlısı birliklerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteğiyle, Suriye çölünde arama ve keşif görevlerine devam ettiğini kaydeden sözcü, ‘‘23 Nisan'dan bu yana toplam 228 terörist grup üyesi öldürüldü ve 44 kişi yakalandı, 20 araç ele geçirildi ve altısı imha edildi, 38 tesis ve 45 sığınak yıkıldı” diye konuştu. Oxford Üniversitesi uzmanlarından Diana Galeeva'ya göre, Rusya 2015 yılından bu yana, kayda değer bir dönüm noktası olan Suriye İç Savaşı'nda askeri müdahaleye geçişle birlikte Ortadoğu'da giderek daha ileriye dönük bir rol üstlenmeye başladı.

‘‘Suriye Rusya için büyük önem taşıyor’’ Merkezi Amerika’da bulunan Ortadoğu Enstitüsü tarafından yayınlanan bir makalesinde Galeeva, Rusya’nın Suriye’deki varlığını IŞİD ve diğer aşırılık yanlısı gruplarla savaştığı gerekçesiyle meşru göstermeye çalıştığını kaydetti. Galeeva’ya göre ancak jeopolitik olarak Rusya’nın büyük güç statüsüne - en azından doğu Akdeniz’in de içinde bulunduğu bölgede askeri etki gücü olarak -geri dönmesi için Suriye hayati önem taşıyor. Biden yönetimi, Ortadoğu ile yeniden ilişki kurmaya, çok taraflı koalisyonları onarmaya ve bölgedeki liderlik rolünü yeniden sağlamaya hazır olduğunu ortaya koymuş durumda. Şubat ayında, Suriye'de İran destekli milisleri hedef alan bir hava saldırısıyla Biden yönetimi ilk askeri harekatını yapmış oldu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının Irak’taki ABD ve koalisyon askerlerine yapılan saldırılara verilen ‘‘orantılı bir askeri yanıt’’ olduğu ve batılı koalisyon ortaklarına danışılarak yapıldığı belirtilmişti.

Ancak Biden yönetimi yetkilileri, aralarında Suriyeli Kürtler’le aynı safta savaşan Amerikan ordusu da dahil, yarım düzine devletin ve devlet dışı askeri güçlerin yer aldığı Suriye’de devam eden çatışmada Amerika’nın rolüne dair net bir tanımlama yapma konusunda aceleci davranmıyor. VOA’ye konuşan yetkililer, Başkan Joe Biden’ın Amerika’nın ‘‘sonsuza dek süren savaşlara’’ katılımını sona erdirme kararlılığını dengelerken ülkenin bölgedeki liderliğini zayıflatmadığından ve Rusya ile İran gibi diğer rakiplerin bölgesel etkisini kasıtsız olarak arttırmadığından emin olmaya çalışarak politikalarını şekillendirdiklerini söylüyor. Wall Street’in bu hafta yayınladığı bir habere göre Biden yönetiminin erken dönem Suriye sınavlarından birinin Temmuz ayında Birleşmiş Milletler’in kuzeybatı vilayeti İdlib’e sığınan milyonlarca Suriyeli’ye yardım göndermesi olacağı belirtildi. Bu bölge Suriye yönetimi tarafından kontrol edilmiyor. Rusya’dan yardımları durdurma tehdidi Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki Bab el Hava sınır geçişinden İdlib’e giren uluslararası yardımları engelleme tehdidinde bulunuyor ve yardımların tamamının Esat rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerden girmesi gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler ayrıca Corona virüsü aşı kampanyası başlatmak için de bu sınır geçişini kullanıyor.