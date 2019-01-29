Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşmiş Milletler tarafından yeni Suriye Özel Temsilciliği’ne atanan Geir Pedersen görüşmesine ilişkin Suriye’deki mevcut durumun ele alındığını aktardı. Suriye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve yeni göreve atanan BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen arasında dün yapılan görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, "Lavrov, Pedersen’i yeni görevinden dolayı tebrik ederken, ikili işbirliğinin ve Astana sürecinin sürdürülmesi konusunda temennilerini dile getirdi. Görüşmede Suriye’deki mevcut durum görüşüldü. Suriye’de barışın yeniden sağlanması, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ele alındı. BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına dayanarak, Suriye halkının kendi siyasi iradelerinin belirlenmesi konusunda BM’nin katkısı ve süreci ilerletmesi ihtimaline dair ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Suriye’de yeni anayasa komisyonunun acil bir şekilde oluşturulması konusunda hemfikir olunmuştur. Görüşmede ayrıca mültecilerin geri dönüşü, restorasyon ve insani yardımlar gibi konularda ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan geçtiğimiz Aralık ayında 4 yıllık görevinden istifa ettiğini açıkladıktan sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Suriye Özel Temsilciliği görevine 2017’den bu yana Norveç’in Pekin Büyükelçisi olan Geir Pedersen’in atanmasından sonra Rusya ile BM’nin Suriye Özel Temsilciliği arasında ilk resmi görüşme dün gerçekleşti. Yeni göreve atanan BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede ikili arasında Suriye’de yaşanan olaylar değerlendirildi. Lavrov görüşmede Astana formatındaki çalışmalara dikkat çekti.

Astana formatına destek mesajı

Türkiye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan görüşme ve anlaşmaya göre Suriye’de sivil halkın korunması ve Suriye’nin terörden arındırılması ile ilgili anlaşmalara dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "BM Suriye Özel Temsilcisi olarak Moskova’ya ilk kez geldiniz ve yeni görevinizde size başarılar diliyorum. Hem düzenli ikili temaslarımızda hemde Astana formatı görüşmelerinin garantörleriyle iletişimi ve BM ile Rusya arasında kurulan işbirliğini takdir ediyoruz. Özellikle selefiniz Stefan De Mistura’nın 2254 sayılı BMGK kararlarını uygulanması konusundaki çalışmalara katkısını özellikle belirtmek isterim. Astana formatı dahil olmak üzere BM ile bölgedeki birçok ülke ile birlikte çalışarak, özellikle teröristlerden arındırılan bölgelerde şu anda çok ciddi olan insani sorunların çözülmesi konusunda önemli sonuçlar elde ettik. Ülkenizdeki ve BM de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarda süreklilik ve deneyiminize güveniyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Pedersen ise temennileri için Lavrov’a teşekkür ederek işbirliğinin artarak devam edeceğini aktarmıştı.

