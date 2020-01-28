Rusya, Suriye'deki muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda Türkiye'yle çalışmaları sürdürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki siyasi süreçte yer almaya hazır olan silahlı muhalefetin, teröristlerden ayrılmasına ilişkin çalışmaları devam ettirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Lavrov, Güney Sudanlı mevkidaşı Awut Deng Acuil ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin, Suriye'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumla ilgili sorularını yanıtladı.

Bölgede, Heyet Tahrir Şam ve Nusra Cephesi kontrolündeki militanların ateşkes anlaşmalarını sürekli ihlal ettiğini söyleyen Lavrov, ocak başında Rusya ve Türkiye'nin teklifiyle ateşkesin sağlandığını hatırlattı.

"Bu teklife rağmen İdlib'deki radikallerin o tarihten bu yana bölgede saldırılar düzenlediğini" belirten Lavrov, anlaşmanın birçok defa ihlal edildiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu tür silahlı provokasyonlar karşılıksız kalamaz. İdlib'de provokasyonların kaynağını yok etmeye çalışan Suriye ordusunun eylemlerini destekliyoruz. Bu bölgede bulunan militanlar, Rusya ve Türkiye arasında 2018'de imzalanan Soçi mutabakatı gereği teröristlerden ayrılmaya hazır ise bunu yapmaları gerekiyor."