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Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15 otobüs gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında kalan mültecileri kamptan çıkarmak için 15 otobüs gönderdiklerini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Ürdün sınırındaki çöllük bölgede kurulan Rukban kampındaki mültecileri çıkarmak için bölgeye 15 otobüs gönderdiğini açıkladı.

Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15 otobüs gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında kalan mültecileri kamptan çıkarmak için 15 otobüs gönderdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Ürdün sınırındaki çöllük bölgede kurulan Rukban kampındaki mültecileri çıkarmak için bölgeye 15 otobüs gönderdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’deki barışı koruma merkezinin Başkanı Korgeneral Sergey Solomatin tarafından yapılan açıklamaya göre, mülteci kampından ayrılmak isteyen insanlar için Rukban kampına toplam 15 otobüs gönderildi.
Mültecilerin bir birkaç gündür kamptan ayrılmaya başladığını belirten Korgeneral, güzergah üzerindeki Al-Tanf’taki ABD üssünün mültecilerin güvenlikleri konusunda bir güvenlik vaadinde bulunmadığını belirtti. Korgeneral, kamptan çıkarılan mültecilerin Şam, Humus ve Halep çevresindeki yerleşim yerlerine geri döneceklerini bildirdi.

Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15 otobüs gönderdi

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