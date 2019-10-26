Rusya, Suriyeli muhaliflerle rejim güçlerinin çatıştığı haberlerini yalanladı

Bazı basın organlarında Suriye Milli Ordusu ile Şam rejimi arasında çatışma çıktığı haberleri Rusya tarafından yalanlandı.

Suudi Arabistan’da yayın yapan El İhbariye televizyonunun Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde bulunan Haseke kentinin Tel Tamer kasabasında Şam rejiminin hakim olduğu noktalara saldırdığı iddiaları üzerine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Binbaşı Aleksey Bakin basında çıkan haberleri yalanlayarak, “Bazı dış basınında yer alan Türkiye yanlısı güçler ile hükumet güçleri arasında Haseke’nin Tel Tamer kasabasında çatışma yaşandığı bilgileri doğru değil” dedi. Kendileri tarafından bölgedeki durumun izlendiğini söyleyen Bukin, şuanda bölgede sürecin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

