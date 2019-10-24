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Rusya, Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı: - "Rus askeri polisi konvoyu Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni güzergahında devriye görevini yaptı"

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de iki ülke arasında imzalanan mutabakata uygun devriye görevinin yapıldığı aktarıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta Rus askeri polisinin devriye görevi yaptığı kaydedilen açıklamada, "24 Ekim'de Rus askeri polisi konvoyu Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni güzergahında devriye gezdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına da yardım ettiği belirtildi.

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