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Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

Rusya savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde önümüzdeki 2 gün içinde kimyasal saldırı planlandığını söyledi.

Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi.

Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi.

Konaşenkov, bu mizansenle Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ifade etti. Sözcü, provokasyonla Suriye'de barış süreci konusunda devam eden istikrarlı gidişatın engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN İÇİNDE PLANLANIYOR"

Konaşenkov, yabancı uzmanların ‘sahte saldırı' için denetim gerçekleştireceği İdlib'deki Kafr Zayta yerleşim biriminde ayrıca zehirli maddeler içeren patlayıcıların kullanılmasının planlandığını ekledi.

Konaşenkov "Önümüzdeki 2 gün içinde Habit'in 6 kilometre güneyindeki Kafr Zayta yerleşim biriminde roket atarlarla kimyasal maddeler içeren patlayıcılar kullanılarak saldırı gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye kimyasal saldırı ABD ingiltere

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu kahpe ingiliz,Abd ve fransızlar bunu yaparlar.Daha önce de yapıp Esad’ın üstüne atmadılar mı ? Bizi yönetenlerde katil eset katil eset diye bas bas bağırıp bu suça ortaklar maalesef...
abd vuracagım dedi ya kendi elemanlarına önce bombayı attırır sonrada esad halkına kimyasal silah kullandı diye gidip vurur suriyenin bu şekilde bi kan gölüne çevrilmesinde kimin desteği varsa rabbim onlara bin beterini versin
istihbarat budur
Rusya diyorsa kesindir.
Savaş = $ Lütfen taraf tutmayın. Nerede bir çatışma veya savaş varsa orada ekonomi vardır. Bunların tek düşündükleri para kazanmak, insanların ölmesi umurlarında değil. Ne Rusya'nın nede Abd'nin.
kimsayasal silah denemesi yapacaz demiyorlarda...mizansen yapilacakmiş bak sen hele
O değil de 700. Haftasında Cumartesi anneleri dün tartaklanarak gözaltına alındı
bizim istihbarat rusyaya gitsin staj yapsin biraz
ulan esed 1 milyon insanı öldürmüş hala bu dürziyi savunuyorsunuz abd rusya müslüman ları katlediyor uyanın.artık
Adnan Hocanın bangır bangır söyleyip kitabını yazdığı" İngiliz Derin Devleti " Bu iste...
iyi seyredin ihh abd propagandasi yapicak
emperyalistlerin BOP zulmü. taşeronları ve senaryoları
zamaninda irakta boyle yapmadimi abd.camiye bomba atti sonra şiilerin ibadethanesine bomba attilar.biz biz muslumanlarda sazan bibiyiz hemen birbirimizi dogradik.nezaman uyanacagiz kardeslerim?
Suriye'de bulunan Amerika,Fıransa,Rusya,Dörtlüsü,her zulmü zaten yapıyorlar.Esat her zaman haklıdır.Zulüm yapanlar,işgalcilerdir.Iraktada aynısı yapıldı.Libyadada aynısı yapıldı.
Birde şu var Bomba ile öldürse suç olmuyormu niye o zaman müdahale etmiyorlar ya biz yemiyoruz artık bunları
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