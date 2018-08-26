Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi.

Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi.

Konaşenkov, bu mizansenle Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ifade etti. Sözcü, provokasyonla Suriye'de barış süreci konusunda devam eden istikrarlı gidişatın engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN İÇİNDE PLANLANIYOR"



Konaşenkov, yabancı uzmanların ‘sahte saldırı' için denetim gerçekleştireceği İdlib'deki Kafr Zayta yerleşim biriminde ayrıca zehirli maddeler içeren patlayıcıların kullanılmasının planlandığını ekledi.

Konaşenkov "Önümüzdeki 2 gün içinde Habit'in 6 kilometre güneyindeki Kafr Zayta yerleşim biriminde roket atarlarla kimyasal maddeler içeren patlayıcılar kullanılarak saldırı gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

