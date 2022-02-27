Rusya swift sisteminden çıkarıldı mı? ve Swift nedir? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada flaş bir karar aldı. Son dakika haberi sonrası Rusya swift sisteminden çıkarıldı mı? Swift nedir? Ne için kullanılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Swift ile ilgili detayları sizler için derledik.

RUSYA SWİFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI MI?

Rusya - Ukrayna savaşının dördüncü gününde Batı Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek çok kritik bir karar alındı. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, İtalya ve müttefik ülkeler belirlenen Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

SWİFT NE İŞE YARAR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası transferler sistemine verilen addır. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodları gereklidir.

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

