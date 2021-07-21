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Rusya Tacikistan'daki Askeri Üssünü Güçlendiriyor

21.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Interfax haber ajansı, Rusya'nın Tacikistan'daki askeri üssünü 17 zırhlı piyade savaş aracıyla pekiştireceğini bildirdi. Rusya'nın bu adımı, komşu ülke Afganistan'da çatışmaların kızıştığı son döneme denk geldi

Rusya Tacikistan'daki Askeri Üssünü Güçlendiriyor

Rus Interfax haber ajansı, Rusya'nın Tacikistan'daki askeri üssünü 17 zırhlı piyade savaş aracıyla pekiştireceğini bildirdi. Rusya'nın bu adımı, komşu ülke Afganistan'da çatışmaların kızıştığı son döneme denk geldi.

Habere göre Tacikistan'daki askeri üsse bu ay yeni BMP-2 piyasa savaş araçları konuşlandırılacak. Interfax haber ajansına göre Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanı Alexander Lapin, yeni araçların, birimlerin "savaşma kapasitesini ciddi ölçüde arttıracağını" söyledi.

Taleban savaşçıları, ABD güçlerinin 20 yıl süren savaştan sonra çekilmesiyle birlikte Afganistan'da büyük kazanımlar elde etmeye başladı. Bu durum, Rusya açısından bir güvenlik tehdidi anlamına geliyor.

Rus tankları önümüzdeki ay yapılacak askeri tatbikattan önce Afgan-Tacik sınırında konuşlandırıldı. Moskova, Taleban'ın toprak kazanımlarının artması üzerine bölgede tansiyonun yükselmesiyle komşu ülke Özbekistan'da daha fazla tatbikat yapılacağını açıkladı.

Rusya S-500'lere ait ilk görüntüleri yayınladı

Rusya, yeni S-500 füze savunma sisteminin ilk görüntülerini yayınladı. Yeni sistemin Rusya'nın savunmasını pekiştirmesi ve gelecekte çok satılan bir savunma aracı haline gelmesi umuluyor.

Rusya'nın geliştirdiği bir önceki nesil füze savunma sistemi S-400, Rusya ve ABD arasında jeopolitik gerginliğe neden olmuştu. Ülkeleri S-400 sistemini satın almaktan caydırmaya çalışan ABD, Türkiye'nin satın aldığı S-400'leri iade etmeye ikna etme konusunda başarılı olamamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde S-500 sisteminin Rusya'nın güneyindeki bir deneme noktasından gökyüzüne yüksek hızda fırlatıldığı görüldü.

Rus devlet haber ajansı RIA, Savunma Bakanlığı'nın ilk kez S-500 sisteminin canlı atış denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüntülerin bazı bölümleri, sistemin ayrıntılarını incelemeyi zorlaştırmak amacıyla bulanık hale getirildi. Bakanlık, füzenin "yüksek hızlı balistik hedefi" başarıyla vurduğunu kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Dünyada benzeri olmayan S-500 füze sistemi, tüm yükseklik ve hız menzillerinde olası bir düşmanın mevcut ve ileride geliştireceği hava saldırı silahlarının tamamını yenilgiye uğratacak şekilde tasarlandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Deneme süreci tamamlandıktan sonra ilk S-500'lerin Moskova yakınındaki Hava ve Füze Savunma birimine aktarılması planlanıyor" denildi, ancak bu sürece ilişkin herhangi bir takvim belirtilmedi.

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