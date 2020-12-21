Rusya tarih verdi: Yüzde 70'i tamamlanacak

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi, İngiliz merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketi arasındaki mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Gintsburg, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gintsburg, "Önümüzdeki yılın kasım ayına kadar halkın büyük bölümü, neredeyse yüzde 70'i Sputnik V aşısı olacak ve bu durum, patojen aşıyla kontrol edilebilen toplumsal bağışıklığın oluşmasını garanti edecek" dedi.

Sputnik V aşısının birinci, ikinci ve üçüncü klinik test aşamalarından geçtiğini anımsatan Rus bilim insanı, aşının tam güvenlik, yüksek bağışıklık tepkisi ve yüzde yüz epidemiyolojik değer sağladığının altını çizdi.

Gintsburg, Sputnik V aşısı vurulan gönüllülerin hiçbirinde orta veya ağır şiddette koronavirüs enfeksiyonu görülmediğini ekledi.

