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Rusya tarih verdi: Yüzde 70'i tamamlanacak

21.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Rusya tarih verdi: Yüzde 70'i tamamlanacak

Dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, kasım 2021'e kadar Rusya halkının yaklaşık 70'inin bu aşıdan olacağını ifade etti.

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi, İngiliz merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketi arasındaki mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Gintsburg, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gintsburg, "Önümüzdeki yılın kasım ayına kadar halkın büyük bölümü, neredeyse yüzde 70'i Sputnik V aşısı olacak ve bu durum, patojen aşıyla kontrol edilebilen toplumsal bağışıklığın oluşmasını garanti edecek" dedi.

Sputnik V aşısının birinci, ikinci ve üçüncü klinik test aşamalarından geçtiğini anımsatan Rus bilim insanı, aşının tam güvenlik, yüksek bağışıklık tepkisi ve yüzde yüz epidemiyolojik değer sağladığının altını çizdi.

Gintsburg, Sputnik V aşısı vurulan gönüllülerin hiçbirinde orta veya ağır şiddette koronavirüs enfeksiyonu görülmediğini ekledi.

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