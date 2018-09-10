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Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatını yapacak

10.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Rusya Salı günü şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikatıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatını yapacak

300 bin askerin katılacağı tatbikatı NATO kınadı.Suriye'de rejim güçlerini desteklediği için eleştirilen Rusya ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018" (Doğu-2018)'e 11 Eylül'de doğu Sibirya'da başlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması beklenen tatbikata Çin ve Moğol askerlerinin de katılacağı bildirildi.

Tatbikat Rus ordusunun, Sovyet döneminde 1981 yılında yapılan ve 100 bin ile 150 bin arası Varşova Paktı askerinin de yer aldığı "Zapad-81" (Batı-81) ile karşılaştırılıyor.

Ancak Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu sefer daha büyük bir tatbikat planlandığını ve tatbikata 300 bin asker, 36 bin askeri araç, bin uçak ve 80 savaş gemisinin katılacağını açıkladı.

Şoygu, "36 bin askeri aracın aynı anda hareket ettiğini düşünün: tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, piyade savaş araçları - ve bunların hepsi, mümkün olduğunca savaş durumuna en yakın koşullarda olacak" şeklinde konuştu.

Tatbikatta Rus ordusuna en son envanterine aldığı nükleer savaş başlıkları taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tankları ve en yeni Su-34 ve Su-35 savaş uçaklarının da gösterilmesi bekleniyor.

Tatbikatta denizde de Rus filosunun Suriye'de kullanılmış olan Kalibr füzeleri ile donatılmış birkaç fırkateyn konuşlandırması bekleniyor.

Rusya'nın bölgedeki önceki askeri tatbikatı Vostok-2014'e 155 bin asker katılmıştı. Ülkenin geçen yıl Doğu Avrupa'daki savaş oyunları Zapad-2017'ye Moskova'ya göre 12 bin 700 asker katıldı. Ukrayna ve Baltık ülkeleri, gerçek sayının çok daha büyük olduğunu söyledi.

NATO'da rahatsızlık

NATO ise Rusya'nın tatbikat planından duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi. NATO Sözcüsü Dylan White "Bu bir süredir gördüğümüz bir kalıba çok iyi uyuyor. Daha iddialı bir Rusya, savunma bütçesini ve askeri varlığını önemli ölçüde arttırıyor" dedi.

Son dönemde Suriye iç savaşında Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için 2015 yılında sahaya inen ve savaşın kaderini değiştiren Rusya'nın Ortadoğu'daki etkinliği giderek daha fazla tartışılıyor. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye dahil bölgedeki müttefiklerinin Rusya'dan askeri donanım almak için sıraya girmesi tartışmaları arttırmıştı.

afp/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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