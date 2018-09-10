Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatını yapacak

300 bin askerin katılacağı tatbikatı NATO kınadı.Suriye'de rejim güçlerini desteklediği için eleştirilen Rusya ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018" (Doğu-2018)'e 11 Eylül'de doğu Sibirya'da başlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması beklenen tatbikata Çin ve Moğol askerlerinin de katılacağı bildirildi.

Tatbikat Rus ordusunun, Sovyet döneminde 1981 yılında yapılan ve 100 bin ile 150 bin arası Varşova Paktı askerinin de yer aldığı "Zapad-81" (Batı-81) ile karşılaştırılıyor.

Ancak Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu sefer daha büyük bir tatbikat planlandığını ve tatbikata 300 bin asker, 36 bin askeri araç, bin uçak ve 80 savaş gemisinin katılacağını açıkladı.

Şoygu, "36 bin askeri aracın aynı anda hareket ettiğini düşünün: tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, piyade savaş araçları - ve bunların hepsi, mümkün olduğunca savaş durumuna en yakın koşullarda olacak" şeklinde konuştu.

Tatbikatta Rus ordusuna en son envanterine aldığı nükleer savaş başlıkları taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tankları ve en yeni Su-34 ve Su-35 savaş uçaklarının da gösterilmesi bekleniyor.