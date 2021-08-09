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Rusya Tartışmalı Kuril Adaları'na Askeri Binalar İnşa Ediyor

09.08.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, tartışmalı statüdeki Kuril Adaları’na 51 ayrı askeri bina inşa ediyor. Haberi Rus TASS Haber Ajansı, ülkenin savunma bakanlığına dayandırdı

Rusya Tartışmalı Kuril Adaları'na Askeri Binalar İnşa Ediyor

Rusya, tartışmalı statüdeki Kuril Adaları’na 51 ayrı askeri bina inşa ediyor. Haberi Rus TASS Haber Ajansı, ülkenin savunma bakanlığına dayandırdı.

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ilhak ettiği adalar konusunda Japonya’yla arasında ihtilaf bulunuyor. Rusya, Japonya’nın Pasifik Okyanusu ve Ohotsk Denizi arasındaki sınırda bulunan bin 300 kilometre uzunluğundaki adaları ülkesinin kuzey bölgeleri olarak nitelendiriyor ve burada hak iddia ediyor. Ancak Rusya’nın 1945 yılında adaları ilhakından bu yana iki ülke arasında adalar konusunda bir uzlaşı sağlanabilmiş değil.

Bu noktada Rusya’nın adalara askeri yerleşimi arttırması iki ülke ilişkileri açısından da önem arz ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rusya’nın halen 30’dan fazlasını tamamladığı binalardan 7’si askeri lojman olarak inşa edildi.

Ancak bölgede inşa edilen diğer binaların özellikleri ve amaçlarına ilişkin olarak detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kısa bir süre önce Rusya ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir telefon görüşmesi yaparak adalardaki ekonomik faaliyetler ve barış anlaşması müzakereleri konusunda olumlu görüş belirtmişlerdi.

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