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Rusya: “Tatbikata 20 Şubat’ta Son Vereceğiz”

17.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Belarus’la yürüttüğü ortak askeri tatbikata planlandığı gibi 20 Şubat’ta son vereceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, ortak tatbikatın bu hafta son bulacağını söyledi

Rusya: “Tatbikata 20 Şubat’ta Son Vereceğiz”

Rusya, Belarus’la yürüttüğü ortak askeri tatbikata planlandığı gibi 20 Şubat’ta son vereceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, ortak tatbikatın bu hafta son bulacağını söyledi.

Rusya’nın resmi RIA haber ajansı da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un, “Rus askerlerinin Belarus’ta kalma sürelerini uzatmanın gündemlerinde olmadığını” söylediğini bildirdi.

Rusya’nın, Belarus’la yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar Batı’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği endişesine neden olmuştu. Moskova ise, “Ukrayna’ya saldıracağı” iddialarını reddetmişti.

Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca, “ülkesinin güvenlik garantileri konusunda ABD’ye bugün bir yanıt göndereceğini ve gönderilen mektubun kamuoyu ile paylaşılacağını” dile getirdi.

Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve Washington ile Brüksel’den üyeliğe izin vermemelerini istiyor.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un “ülkesinin Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulmak istediğini ve bu konuda kendisine güvence verdiğini” söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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