Rusya Telegram yasağını kaldırdı!

Telegram ile WhatsApp arasında oldukça çekişmeli bir yarış var. Çoğu kişi mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp kullanmaktan yana olsa da Telegram kullanıcıları, Telegram'ın daha kullanışlı ve daha güvenli olduğunu düşünüyorlar. Fakat Rusya'daki kullanıcılar onlarla aynı olanaklara sahip değildi. Onların Nisan 2018'den beri Telegram'ı kullanma şansları yoktu. Çünkü Rus hükümeti, Rusya Federal Güvenlik Servisi ile (FSB) bilgi paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle Telegram'ı yasaklama kararı almıştı. Bu kararı zamanında protesto etseler de Rus kullanıcılar, ne yazık ki 2 yıl boyunca Telegram'a erişim sağlayamadı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise bugün onları sevindirecek bir açıklama yaptı.

TELEGRAM ERİŞİME AÇILDI

Roskomnadzor yaptığı açıklama ile, değerlendirmelerin sonucunda Telegram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bundan böyle Rus kullanıcılar uygulamaya sınırsız bir şekilde erişim sağlayabilecek. Peki Roskomnadzor neden böyle bir karar alma isteği duydu?