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Rusya Telegram yasağını kaldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

WhatsApp rakibi Telegram bir ülkede daha erişim yasağından kurtuldu. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Telegram yasağının kaldırıldığını açıkladı. Rus kullanıcılar bundan böyle Telegram kullanabilecek.

Rusya Telegram yasağını kaldırdı!

Telegram ile WhatsApp arasında oldukça çekişmeli bir yarış var. Çoğu kişi mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp kullanmaktan yana olsa da Telegram kullanıcıları, Telegram'ın daha kullanışlı ve daha güvenli olduğunu düşünüyorlar. Fakat Rusya'daki kullanıcılar onlarla aynı olanaklara sahip değildi. Onların Nisan 2018'den beri Telegram'ı kullanma şansları yoktu. Çünkü Rus hükümeti, Rusya Federal Güvenlik Servisi ile (FSB) bilgi paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle Telegram'ı yasaklama kararı almıştı. Bu kararı zamanında protesto etseler de Rus kullanıcılar, ne yazık ki 2 yıl boyunca Telegram'a erişim sağlayamadı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise bugün onları sevindirecek bir açıklama yaptı.

TELEGRAM ERİŞİME AÇILDI

Roskomnadzor yaptığı açıklama ile, değerlendirmelerin sonucunda Telegram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bundan böyle Rus kullanıcılar uygulamaya sınırsız bir şekilde erişim sağlayabilecek. Peki Roskomnadzor neden böyle bir karar alma isteği duydu?

Telegram Messenger

TELEGRAM'IN SAHİBİNDEN İŞBİRLİĞİNE VARIM MESAJI

Açıklamada bunun da bir cevabı var. Roskomnadzor'a göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ''teröre ve aşırılıkçılığa'' karşı işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Bu da Rus yetkililer tarafından olumlu olarak değerlendirildi ve Telegram üzerindeki yasak böylece kaldırılmış oldu.

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