Rusya Temerrüt İddalarını Reddetti

Rusya, yüzyıldan uzun bir süredir ilk kez dış borcunu temerrüde düşürdüğü yönündeki iddiaları reddederek, yatırımcıları, gönderilen ancak tahvil sahiplerinin almadığı nakit için Batılı finans kuruluşlarına yönlendirdi.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, kapsamlı yaptırımların Rusya'yı küresel finansal sistemden etkin bir şekilde kestiğinden, ülkenin Bolşevik devriminden bu yana ilk kez uluslararası tahvillerinde temerrüde düştüğünü söyledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, bugün, “yabancı mali aracıların eylemlerinin Rusya Maliye Bakanlığı’nın kontrolunun ötesinde olduğunu” bildirdi ve yabancı tahvil sahiplerinden ödemeleri durduranlarla doğrudan konuşmalarını istedi.

Bakanlık açıklamasında , "Yatırımcılar tarafından paranın alınmaması ödeme eksikliğinden değil, üçüncü şahısların eylemleri nedeniyle gerçekleşti" denildi.

Cumhurbaşkan Vladimir Putin geçen hafta, ödenmesi gereken döviz miktarına eşit bir ruble ödemesi yapıldığında borç yükümlülüklerinin yerine getirilmiş sayılacağını söyledi. Tahvil sahiplerinin ödemeyi almak için bir Rus bankasında hesap açmaları gerekBakanlık, Moskova'nın, ödemenin forex'e dönüştürülmesini ve yurtdışına transferini engellemeyeceğini ancak yatırımcıların Rusya'ya karşı bir iddialarının olmadığını yazılı olarak bildirmeleri gerektiğini söyledi. Ancak bankaların isimleri henüz açıklanmadı.

“Mali nükleer bomba”

Önde gelen Batılı güçlerin oluşturduğu G7, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya Merkez Bankası’yla işlemleri yasakladı ve kendi yetki alanlarında tutulan yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlıklarını dondurdu.

Bazı Batılı politikacılar Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için dondurulan rezervlere el konulması çağrısında bulundular. İki üst düzey Rus mali kaynağına göre, bu, temerrüt ilanının arkasında olan ve Moskova’nın yapay bulduğu bir fikir.

İki kaynaktan biri, "Temerrüt ilan ederek yaptırımların işe yaradığını iddia edebilirler. Ekonomik olarak finansal varlıklara yasal olarak el konulabilir" şeklinde konuştu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseev geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bize karşı mali bir nükleer bomba kullanıldığına inanıyorum, insanlık tarihinde hiçbir ülke Rusya'nın şu anda yaşadığı gibi böyle bir yaptırım baskısı yaşamadı" dedi.

