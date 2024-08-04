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Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: 'Kıyamet saatine son iki dakika! İbre sona yaklaştı'

04.08.2024 16:39
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Orta Doğu'daki son gelişmeler sonrası artık tüm dünya savaş beklentisiyle diken üstünde. Hamas ve Hizbullah'a yönelik üst düzey suikastlar, İran'dan intikam yemini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması derken Rusya'dan gelen açıklama korkuyu artırdı. Rus bakan yardımcısı Ryabkov, "Kıyamet saatine iki dakika kaldı" dedi. Bu açıklamayla birlikte nükleer savaş kaygısı en üst düzeye tırmandı.

Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: 'Kıyamet saatine son iki dakika! İbre sona yaklaştı'

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor. Bir yandan da dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'dan gelen haberlerde. İsrail komşusu tüm ülkelere gözdağı veriyor. Hamas lideri Haniye suikastı sonrası İran intikam yemini etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov nükleer tehdit nedeniyle dünyadaki gerilimin derecesini simgeleyen “kıyamet saatine iki dakika kaldığını" belirtti.

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"KIYAMET SAATİNDE İBRE SONA YAKLAŞTI"

Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonu kanalında yayımlanan program için verdiği röportajda dünyadaki çatışmaları değerlendirdi. “Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığına dikkati çeken Ryabkov, “Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini söyleyebilirim ancak bu, saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmez.” ifadesini kullandı.

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"SENARYOLAR ÇOK FARKLI OLABİLİR"

Ryabkov, tüm bu olup bitenlere sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Ryabkov, Rusya’nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

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NÜKLEER SİLAHLAR SONRASI KULLANILMAYA BAŞLAMIŞTI

“Kıyamet saati” ifadesi, ilk kez 1947 yılında nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni’nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Ryabkov’un röportajının tamamı, Rusya devlet kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yayımlanacak.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Rusya nükleer silah
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