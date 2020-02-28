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Rusya: 'Türk Askerleri Orada Olmamalıydı'

28.02.2020 15:55 | Son Güncelleme

İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yüz yüze görüşme için çalışılması konusunda mutabık kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Türk askerlerinin o bölgede bulunmaması gerektiğini savundu

Rusya: 'Türk Askerleri Orada Olmamalıydı'

Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İki lider yakın zamanda yüz yüze görüşme için hazırlık yapılması konusunda mutabık kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamadaysa, Rus uçaklarının saldırıyla bir ilgisi olmadığının mesajı verildi, "Türk askerlerinin orada olduğuna ilişkin Ankara bizi bilgilendirmedi. Askerler orada olmamalıydı." ifadeleri kullanıldı.

"Rusya ve Türkiye İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır"

Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada iki liderin, Suriye'nin İdlib bölgesinde anlaşmaların uygulanması konusunu görüştüğünü açıkladı. Lavrov, "Rusya ve Türkiye İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" dedi.

Kremlin'den de daha sonra telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın, İdlib'de durumun normalleştirilmesi amacıyla takviye bazı tedbirlerin alınması gerektiği ve yakın zamanda üst düzey görüşme yapılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık oldukları belirtildi.

"Türk askerleri o bölgede olmamalıydı"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da gün içinde İdlib'deki saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, 27 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin o bölgede bulunmamaları gerektiği, Ankara'nın da Moskova'yı askerlerin yeriyle ilgili daha önceden bilgilendirmediği savunuldu.

"Rusya Suriye'nin ateşi durdurması için çaba gösterdi"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Türk askerlerinin bulunduğu bölgede hava saldırısı düzenlemediği, Rusya'nın Suriye ordusunun ateşi durdurmasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada "Türk tarafında can kaybının olduğuna ilişkin bilgi gelir gelmez, Rus tarafı Suriye güçleri tarafından açılan ateşin tamamen durdurulması, ölen ve yaralanan askerlerin Türkiye'ye tahliyesi için kapsamlı tedbirler aldı." ifadeleri kullanıldı.

Hulusi Akar: "Saldırı esnasında bölgede başka silahlı grup yoktu"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'sa Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamasında, İdlib'de saldırının Türk askerlerinin bulundukları noktaların Rus askerlerine bildirilmesine rağmen düzenlendiğini söyledi.

Hulusi Akar, saldırı esnasında, Rus yetkililerin iddia ettiği gibi, bölgede başka silahlı bir grubun olmadığını savundu.

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