Rusya: 'Türk Askerleri Orada Olmamalıydı'

Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İki lider yakın zamanda yüz yüze görüşme için hazırlık yapılması konusunda mutabık kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamadaysa, Rus uçaklarının saldırıyla bir ilgisi olmadığının mesajı verildi, "Türk askerlerinin orada olduğuna ilişkin Ankara bizi bilgilendirmedi. Askerler orada olmamalıydı." ifadeleri kullanıldı.

"Rusya ve Türkiye İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır"

Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada iki liderin, Suriye'nin İdlib bölgesinde anlaşmaların uygulanması konusunu görüştüğünü açıkladı. Lavrov, "Rusya ve Türkiye İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" dedi.

Kremlin'den de daha sonra telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın, İdlib'de durumun normalleştirilmesi amacıyla takviye bazı tedbirlerin alınması gerektiği ve yakın zamanda üst düzey görüşme yapılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık oldukları belirtildi.