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Rusya: Türk askerlerinin konumu bize bildirilmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında Rusya'dan açıklama yapıldı.

Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin yerinin Rus ordusuna bildirilmediğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, askerlerinin İdlib vilayetindeki koordinatları konusunda Rus ordusuna bilgi vermediğini açıkladı.

Türkiye'nin verdiği bilgilere göre Türk askerlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgede bulunmaması gerektiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Türk kayıpların öğrenilmesinin ardından Suriye ordusunun tam ateşkes uygulaması ve Türk askerlerinin tahliyesine olanak sağlanması için her tür girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında Suriye ordusunun topçu ateşinde hayatını kaybeden Türk askerlerinin "teröristler"in arasında bulunduğu kaydedildi. Rusya ve Esad rejimi, silahlı muhalifleri "terörist" olarak nitelendiriyor.

Açıklamada Rus savaş uçaklarının Türk askerlerinin bulunduğu bölgede hava saldırısı düzenlemediği de bildirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın adını vermeden Moskova'ya sert tepki göstermişti.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadesini kullanmıştı. Rusya Esad rejiminin en büyük destekçisi konumunda.

Rtr/BK,BD

© Deutsche Welle Türkçe

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