Rusya Türkiye Arasında Uçuşlar Yeniden Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle 4 ay önce askıya alınan Türkiye ve Rusya arasındaki uçuşlar bugün itibariyle yeniden başladı. Türkiye’den Rusya’nın başkenti Moskova’ya gece geç saatlerde yapılan seferin ardından sabah 5 sularında Türk Hava Yolları’nın Moskova İstanbul seferini yapan uçak da İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ilk seferde Rusya’daki Türk vatandaşlarıyla beraber Rus turistler de İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın TK412 sefer sayılı uçağında yaklaşık 180 yolcu bulunduğu uçağın tamamen dolu olduğu belirtildi.

Rusya’dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kamera kontrolünden geçti.

Türkiye ve Rusya arasında ilk etapta İstanbul ve Moskova arasında başlayan uçuşlara 10 Ağustos’tan sonra Moskova’yla Antalya, Bodrum ve Dalaman’a yapılacak uçuşlar da eklenecek.

Bugüne dek tespit edilen 845 binden fazla Corona virüsü bulunan Rusya düntada hastalığın en çok görüldüğü ülkeler sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Rusya’da son 24 saatte 5 bin 462 yeni Corona virüsü vakası tespit edilirken 95 kişi de hayatını kaybetti.

