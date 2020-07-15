Rusya Türkiye Arasında Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ve Rusya arasındaki uçuşlar bugün itibariyle yeniden başlıyor. İki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda mutabık kalındığına dair açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

Anadolu Ajansı’na açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bugün itibariyle Rusya ile Türkiye arasında uçuşların yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağlandığını söyledi.

Türkiye, 11 Haziran’dan itibaren başladığı uluslararası uçuşlara Rusya’nın da katılmasıyla birlikte 32 ülkeyle arasında uçuşlara yeniden başlamış oldu.

THY New York, Miami, Los Angeles ve San Francisco seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları, Amerika’da da bugünden itibaren New York JFK Havalimanı’na haftada üç sefer olmak üzere uçuşlarına başlanacağını duyurdu. THY ayrıca ara verilen Miami ve Los Angeles seferlerine de bugün başlandığını açıkladı.

Amerika’da bugün THY’nin yeniden uçuşlara başladığı bir diğer noktanın da San Francisco oldu. San Francisco’ya da ilk etapta haftada 3 uçuş yapılacak.

