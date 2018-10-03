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"Rusya, Türkiye ile İdlib'de dayanışma içinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Türk ortaklarımızla dayanışma içinde çalışıyoruz, bu anlaşmaları (Soçi mutabakatını) son derece ciddiye aldıklarını, yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, her halükarda, çeşitli radikal grupların militanlarının bu bölgeden çıkmasını ve ağır silahların geri çekilmesini sağlamaya yardımcı olduklarını görüyoruz"

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede Türkiye ile dayanışma içinde çalıştıklarını bildirdi.

Putin, St. Petersburg’da Ermitaj Müzesi’nde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Astana sürecinde varılan anlaşmalar temelinde siyasi sürecin etkinleşmesi için umutlu olduklarını belirten Putin, bunun Suriye'de normal yaşama geçiş için gereken şartların oluşmasını güçlendireceğini ifade etti.

İdlib'deki durumun Rusya ve Türkiye'nin aldığı tedbirler nedeniyle normalleşmeye başladığını aktaran Putin, "Bu yöndeki çalışmalar doğru yönde ilerliyor. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanmak için nedenlerim var. Orada (İdlib'de) hiçbir büyük çaplı bir silahlı faaliyet olmayacak. Çünkü savaşmak uğruna savaşmak gerekmiyor, belli hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için seçtiğimiz araçlar şu anda etkin bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib çatışmasızlık bölgesi konusunda anlaşmaya vardıkları 'Soçi Mutabakatı'nı hatırlatan Putin, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisinin yardımıyla ortak devriyeler de dahil olmak üzere planlı faaliyetlere devam edeceklerini vurguladı.

İdlib'de silahtan arındırılmış bir bölge yaratma fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşme sırasında doğrudan ortaya çıktığını aktaran Putin, her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi.

Putin, şunları kaydetti:

"Türk ortaklarımızla dayanışma içinde çalışıyoruz, bu anlaşmaları son derece ciddiye aldıklarını, yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, her halükarda, çeşitli radikal grupların militanlarının bu bölgeden çıkmasını ve ağır silahların geri çekilmesini sağlamaya yardımcı olduklarını görüyoruz. Biz de kendimize düşen işleri yapıyoruz ve planlanan faaliyetleri birlikte yapmaya devam edeceğiz."

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz basın toplatntısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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