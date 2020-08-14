HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı

Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Rusya'nın Türkiye ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan M4 karayolunda icra ettiği ortak devriye programının askıya alındığı duyuruldu.

Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Rus-Türk ortak devriyelerinin bölgedeki "provokasyonlar" nedeniyle askıya alındığını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlar devam etmekte. Bu nedenden dolayı M4 karayolundaki Rus-Türk ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu" ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran destekli Esad rejimi güçleri uzun süredir İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine askeri yığınak yapıyor. Uzmanlar bu askeri hareketliliğin yeni bir operasyonun habercisi olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan 14 Temmuz'da İdlib'in güneyindeki Türk-Rus ortak devriyesini hedef alan bombalı araç saldırısının ardından Rusya'nın bölgeye yönelik saldırıları daha da artmış durumda.

İlin güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine yönelik Rusya-rejim kara bombardımanı nedeniyle sivil halk Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladı.

KAYNAK: REUTERS


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan haritası neresi?Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan haritası neresi?

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Angola eski cumhurbaşkanının oğluna hapis cezası!
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya: AB, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
İspanya'da diskolar kapatıldı, sokakta sigara içmek yasaklandı
Diskolar kapatıldı, sokakta sigara içmek yasaklandı
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.