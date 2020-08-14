Rusya-Türkiye ortak devriyeleri askıya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Rus-Türk ortak devriyelerinin bölgedeki "provokasyonlar" nedeniyle askıya alındığını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlar devam etmekte. Bu nedenden dolayı M4 karayolundaki Rus-Türk ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu" ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran destekli Esad rejimi güçleri uzun süredir İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine askeri yığınak yapıyor. Uzmanlar bu askeri hareketliliğin yeni bir operasyonun habercisi olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan 14 Temmuz'da İdlib'in güneyindeki Türk-Rus ortak devriyesini hedef alan bombalı araç saldırısının ardından Rusya'nın bölgeye yönelik saldırıları daha da artmış durumda.

İlin güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine yönelik Rusya-rejim kara bombardımanı nedeniyle sivil halk Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladı.

KAYNAK: REUTERS



