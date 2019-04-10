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"Rusya Türkiye ile S-400 konusunda yeni anlaşmaya açık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Rusya (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya, gerekli imkan ve teknik donanıma sahiptir. Elbette Rusya bu iş birliğini genişletmek için fırsat arıyor" - "Böyle bir (askeri-teknik) iş birliğinin hayata geçirilmesi ikili ilişkileri yüksek seviyeye ulaştırır. Bu Türkiye için de geçerlidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Türkiye ile S-400 konusunda yeni bir anlaşma yapmaya açık olduğunu belirterek, "Rusya gerekli imkan ve teknik donanıma sahiptir. Rusya iş birliğini geliştirmek için fırsat arıyor." dedi.

Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan ikinci bir S-400 alınabileceğine ilişkin sözleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, "Rusya yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya gerekli imkan ve teknik donanıma sahiptir. Elbette Rusya bu iş birliğini genişletmek için fırsat arıyor. Bu kesinlikle normal bir uygulamadır." diye konuştu.

Rusya'nın pek çok ülke ile askeri ve teknik iş birliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutu olduğunu kaydeden Peskov, "Böyle bir iş birliğinin hayata geçirilmesi ikili ilişkileri yüksek seviyeye ulaştırır. Bu, Türkiye için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi halinde bu alandaki ihtiyacın başka herhangi bir ülkeden karşılanabileceğini belirterek, "ABD Patriot satmazsa yarın biz ikinci bir S-400 de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov S-400

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