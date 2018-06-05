Rusya - Türkiye | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Türkiye ile Rusya, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.

Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, Rusya karşısında forma giyemiyor. 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı.

RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (36' Samedov / 59' Yunus Mallı)

STAT: Arena CSKA

SAAT: 19.00

HAKEM: Ovidiu Hategan (Romanya)

YAYIN: Kanal D

RUSYA: Akinfeev, Smolnikov, Ignasevich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

YEDEKLER: Gabulov, Lunov, Kudryashov, Semonov, Mario Fernandes, Granat, Yerokhin, Miranchuk, Kuzyayev, Cheryshev, Miranchuk, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, İrfan, Yusuf, Cengiz, Kenan

YEDEKLER: Harun, Sinan, Ertuğrul, Tarkan, Mehmet Zeki, Ömer, Mehmet Topal, Serdar, Berkay, Oğuzhan, Deniz, Emre, Yunus, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu