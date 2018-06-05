Rusya - Türkiye | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Türkiye ile Rusya, UEFA Uluslar Ligi'nde 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.
Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, Rusya karşısında forma giyemiyor. 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı.
RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (36' Samedov / 59' Yunus Mallı)
STAT: Arena CSKA
SAAT: 19.00
HAKEM: Ovidiu Hategan (Romanya)
YAYIN: Kanal D
RUSYA: Akinfeev, Smolnikov, Ignasevich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov
YEDEKLER: Gabulov, Lunov, Kudryashov, Semonov, Mario Fernandes, Granat, Yerokhin, Miranchuk, Kuzyayev, Cheryshev, Miranchuk, Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov
TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, İrfan, Yusuf, Cengiz, Kenan
YEDEKLER: Harun, Sinan, Ertuğrul, Tarkan, Mehmet Zeki, Ömer, Mehmet Topal, Serdar, Berkay, Oğuzhan, Deniz, Emre, Yunus, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Cengiz Ünder'in sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde arka direkte uygun durumdaki Çağlar Söyüncü'nün kafayla vurduğu top auta gitti.
DAKİKA 36: Rusya mücadelede öne geçti. Samedov'un baskısıyla karşılaşan Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Türkiye ceza sahasının sağ köşesinde topu kapan Smolov, meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Dzagoev'e aktardı. Bu oyuncu, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Samedov'a gönderdi. Rus futbolcunun, dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden ağlarla buluştu: 1-0
DAKİKA 43: Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Kenan Karaman'ın kafayla vurduğu top kaleci Akinfeev'de kaldı.
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