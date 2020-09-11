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Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkeler arasında

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 19:38 | Son Güncelleme

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Türkiye'nin Rusya'da geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilgi duyan ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.

Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkeler arasında

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısına ilgi duyan ülkelerin listesini yayınladı.

Listede Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Moldova ve Belarus gibi Avrupa ülkeleri, Venezüella, Brezilya, Peru ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri yer alırken Kuzey Amerika'dan sadece Meksika'nın olması dikkat çekti.

RUSYA, KORONAVİRÜS AŞISINI TESCİLLEYEN İLK ÜLKE OLMUŞTU

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Listeye göre Sputnik V'ye ilgi gösteren 30'un üzerinde ülke, dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını teşkil ediyor.

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