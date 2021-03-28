Rusya Türkiye'ye karşı İdlib'de "yeni normal" mi yaratıyor?

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, şartlar kötüleşirse yeni bir göç dalgası olabileceğini söylüyor. Peki, İdlib'de neler oluyor?Rusya ve Esad güçleri son haftalarda İdlib'de hem sivil hem de ekonomik öneme sahip hedeflere saldırılar düzenliyor. Türkiye ise her saldırı sonrası saldırıların durması için Rusya'ya "saldırıların sonlandırılması" bildiriminde bulunuyor.

İç savaş sonrası birçok grubun etkinlik alanı bulduğu Suriye'de, Türkiye ve Rusya 2018 yılında İdlib için gerginliği azaltma bölgesi ilan etti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Mart ayı başında, "Şu ana kadar 450 binden fazlası İdlibli olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde döndüğünü" açıkladı.

Peki, sivillerin de yoğun olarak bulunduğu alanlara saldırıların sebebi nedir?

"Saldırılarla tehlikeli bir süreç tetikleniyor"

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan araştırmacı-gazeteci Levent Kemal, mevsim şartlarına dikkat çekerek, "her sene olduğu gibi takvimsel bir saldırı planlaması nedeniyle tansiyonu yükseltiyor. Biz Suriye'de her sene Nisan-Mayıs aylarında bir operasyon bekleriz" dedi.