Rusya: ‘Türkiye’ye S-400 Teslimatı 2019’da Başlıyor’

Türkiye ve Amerika arasında yaşanan gerilimin unsurlarından biri olan Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin Rusya’dan yeni açıklama geldi. Rusya’nın devlet kontrolündeki silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Rus haber ajansı Interfax’ yaptığı açıklamaya göre, Rusya S-400 füze savunma sistemini Türkiye’ye 2019’dan itibaren teslim etmeye başlayacak.
Amerika, NATO üyesi Türkiye’nin Rus füze savunma sistemini konuşlandırmasına ilişkin kaygılarını defalarca dile getirmiş, Rus yapımı sistemin F-35 savaş uçakları dahil Türkiye’nin kullandığı Amerikan yapımı silahların güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulunmuştu.
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze sistemi sebebiyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının askıya alınmasını öngören bir hüküm içeren 2019 mali yılı savunma bütçe tasarısı bir süre önce Trump’ın imzasıyla yasalaşmıştı.
Rus şirketi Rosoboronexport, Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre, yabancı ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmalarda dolar yerine artık yerel para birimine geçeceğini de duyurdu.
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