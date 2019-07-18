Rusya Türkiye’ye Savaş Uçağı Satmayı Teklif Etti

Rusya, ABD’nin F-35 programından çıkardığı Türkiye’ye savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.

Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Ankara’nın ilgilenmesi halinde Türkiye’ye Su-35 savaş uçakları satabileceklerini söyledi. Çemezov, "Türk meslektaşlarımız taleplerini açıklarsa Su-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız" dedi.

NATO rapor ismi Flanker-E ismini olan dördüncü nesil Rus Su-35 savaş uçakları, Su-27 jetlerinin geliştirilmiş bir versiyonu. F-35 jetleri ile aynı sınıfta yer alan Rus beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının test aşamasının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Rus haber sitesi Sputnik’e konuşan Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi havacılık uzmanı İgor Korotçenko da geçen ay, Türkiye’nin Su-57’leri Rusya’yla ortaklaşa geliştirebileceğini savunmuştu.

