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Rusya: “Türkiye’ye Su-35 ve Su-57’leri göndermeye hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını Türkiye’ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov Dubai’de gerçekleşen havacılık fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye hem SU-57 ile hem de SU-35 ile ilgili önerilerimizi sunduk.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını Türkiye’ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov Dubai’de gerçekleşen havacılık fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye hem SU-57 ile hem de SU-35 ile ilgili önerilerimizi sunduk. Henüz düşünme aşamasındalar. Bu 2 uçağın satışı ve ortak üretimi konusunda hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos’ta Moskova’daki MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Su-57 savaş uçağını incelemişti.

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