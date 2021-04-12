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Rusya Türkiye'ye uçuşları sınırlandırıyor

12.04.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Türkiye ile arasındaki uçuşları 15 Nisan'dan itibaren 1 Haziran'a kadar kısıtlama kararı aldı.

Rusya Türkiye'ye uçuşları sınırlandırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Moskova'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerine çıkan yeni korona vakası sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararını açıkladı.

Alınan karara göre, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlara 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar kısıtlama getirilecek.

Golikova, bu süreçte bazı uçuşların ise devam edeceğini belirtti. Bunların içinde İstanbul'a haftada iki kez yapılacak seferin de bulunduğu açıklandı.

Rusya, aynı tarihler arasında Tanzanya'ya yapılacak uçuşları da askıya almaya karar verdi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 11 Nisan'da açıkladığı veriler, 50 bin 678 yeni korona vakasına işaret etmişti. Bakanlık son 24 saatte 237 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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