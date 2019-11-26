Rusya: 'Türkiye'yle Askeri Olarak İleride Daha Büyük Planlarımız Var'

Rusya önümüzdeki yılın ilk 6 ayında Türkiye’yle yeni bir S-400 anlaşması yapmayı umuyor. Açıklamayı Rus devlet silah satış şirketi Rosoboronetxport’un başındaki isim Alexander Mikheev yaptı. Mikheev, Rusya’nın RIA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Mikheev yaptığı açıklamada, Türkiye’ye S-400 teslimatı konusunda varılan anlaşma çerçevesinde daha fazla sistemin, Türkiye’ye gönderilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mikheev görüşmelerin mali konulara odaklandığını da sözlerine ekledi.

Mikheev ayrıca “2020 yılının ilk yarısında sözleşmeyi imzalamalayı umuyoruz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki Türkiye’yle askeri teknik işbirliği sadece S-400’lerimn teslimatıyla sınırlı değil. İleri dönük daha büyük planlarımız var” dedi.

Mikheev, bahsettiği yeni anlaşmanın imzalanması halinde, yeni S-400 sistemlerinin tesliminin yanı sıra sisteme ait bazı parçaların üretiminin Türkiye’de yapılmasının da söz konusu olacağını belirtti. Ancak Türkiye’de üretilmesi düşünülen parçaların hangileri olacağı ve miktarları konusunda bir açıklama yapmak için şu an erken olduğunu söyledi.