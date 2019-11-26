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Rusya: 'Türkiye'yle Askeri Olarak İleride Daha Büyük Planlarımız Var'

26.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Rus devlet silah satış kurumu Rosoboronetxport’un başındaki isim Alexander Mikheev, Rusya'nın Türkiye'yle ileriye dönük olarak askeri anlamda daha büyük planları olduğunu söyledi

Rusya: 'Türkiye'yle Askeri Olarak İleride Daha Büyük Planlarımız Var'

Rusya önümüzdeki yılın ilk 6 ayında Türkiye’yle yeni bir S-400 anlaşması yapmayı umuyor. Açıklamayı Rus devlet silah satış şirketi Rosoboronetxport’un başındaki isim Alexander Mikheev yaptı. Mikheev, Rusya’nın RIA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Mikheev yaptığı açıklamada, Türkiye’ye S-400 teslimatı konusunda varılan anlaşma çerçevesinde daha fazla sistemin, Türkiye’ye gönderilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mikheev görüşmelerin mali konulara odaklandığını da sözlerine ekledi.

Mikheev ayrıca “2020 yılının ilk yarısında sözleşmeyi imzalamalayı umuyoruz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki Türkiye’yle askeri teknik işbirliği sadece S-400’lerimn teslimatıyla sınırlı değil. İleri dönük daha büyük planlarımız var” dedi.

Mikheev, bahsettiği yeni anlaşmanın imzalanması halinde, yeni S-400 sistemlerinin tesliminin yanı sıra sisteme ait bazı parçaların üretiminin Türkiye’de yapılmasının da söz konusu olacağını belirtti. Ancak Türkiye’de üretilmesi düşünülen parçaların hangileri olacağı ve miktarları konusunda bir açıklama yapmak için şu an erken olduğunu söyledi.

Rosoboronetxport’un başındaki isim Alexander Mikheev, Amerika’nın engelleme girişimlerine karşın Türkiye, Hindistan ve Çin’in, Rus askeri teknolojisi satın aldığına dikkat çekti ve “Amerika’nın yaptırım politikasına karşın pek çok ülke kendi silahlarını geliştirme ve Rusya’yla askeri, teknik işbirliğine gitme konusunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ilk teslimatı Temmuz ayında başlamıştı. Halen Türk ekiplerinin sistemlerin kullanılması konusundaki eğitimleri de devam ediyor.

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