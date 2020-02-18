Rusya: ‘Türkiye’yle İdlib’de Ortak Devriyeler Yeniden Başlatıldı’

Rusya destekli Suriye güçlerinin İdlib’de düzenlediği son saldırılar yüzbinlerce Suriyeli’nin daha bölgeden kaçarak Türkiye sınırına doğru ilerlemesine neden oldu.

Türk yetkililer, Suriye’deki muhalif güçlerin elinde kalan son bölge olan İdlib’deki ortak devriyelerin askıya alındığını 7 Şubat’ta açıklamıştı. Bu kararın, bölgedeki zorlu hava koşullar nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Interfax haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgede Rus askeri birlikleriyle birlikte ortak devriyelere yeniden başladığı aktarıldı.

Rus yetkililer, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türkiye’yle yeniden ortak devriyelere başladıklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında başlatılan ortak devriyeler Moskova ile Ankara arasındaki uzlaşmazlıklar sonucunda iki haftadır durdurulmuştu.

Öte yandan İdlib konusunu görüşmek üzere dün Moskova’ya giden Türk heyeti temaslarını tamamladı. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyetin görüşmelerinin ardından bir açıklama yapılmadı.

İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktalarına saldırması ve bir haftada bu saldırılarda 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından geçen hafta da Rus heyet Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Türkiye Rusya’nın rejim güçlerine sağladığı destekle Soçi’de varılan ateşkesin ihlal edilmesine katkıda bulunduğunu söylüyor. Rusya ise TSK’nın rejim güçlerine karşılık vererek ateşkesi ihlal ettiği iddiasında bulunuyor.

Suriye ordusu son olarak dün yaptığı açıklamada Halep’in kuzey batısında onlarca kasabanın kontrolunu ele geçirdiğini bildirdi.

Esat güçleri Halep ve Şam’ı birbirine bağlayan M5 karayolunda kontrolu ele geçirmişti. İki büyük kent arasındaki en hızlı yolun yıllar sonra ilk kez açılması Esat güçleri için önemli bir kazanım oldu.

