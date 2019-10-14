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Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz

14.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti ile Kürtler arasında yapılan anlaşma sonrası Rusya’dan ilk açıklama geldi.

Rusya: Türklerle çatışmayı düşünmek bile istemeyiz

Kremlin sözcüsü, başta Türkiye olmak üzere tüm taraflarla temas içinde olduklarını vurguladı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı ordu birliklerinin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çağrısıyla yapılan anlaşmanın ardından Türkiye sınırına ilerlemesi sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de Türk ve Rus askerleri arasında bir çatışma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruyu "Böyle bir senaryoyu düşünmek bile istemeyiz" diye yanıtladı. Böyle bir durumun yaşanmaması için gerek Türkiye gerek ise Suriye tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusunda gerilimi tırmandıracak ya da kırılgan barış sürecine zarar verecek eylemlerden kaçınılması için Moskova’nın çatışan tüm taraflarla görüştüğünü ifade etti.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatı Rusya lideri Vladimir Putin ile koordine edip etmediği" yönündeki soruyu, "Rus ve Türk yetkililer arasında temaslar mevcut. Özellikle devlet başkanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti, dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri var. Ayrıca iki ordu arasında da iletişim kanalları mevcut" diye yanıtladı.

Reuters,AP,AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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