Rusya, tutuklanan vatandaşları için Türkiye’den yardım istedi

Libya’da 2 Rus vatandaşının tutuklanmasının ardından Rusya’nın Türkiye’den yardım istediği öğrenildi.

İç savaşın devam ettiği Libya’da darbeci general Hafter’i destekleyen Rusya’nın 2 vatandaşı Trablus hükümeti tarafından tutuklandı. Trablus baş savcısının ’casusluk’ şüphesi üzerine tutuklama kararı aldığı 2 Rus vatandaşının ceza evinde tutulduğu öğrenilirken tutuklu kişilerin avukatları görüşme yapmak için özel izinler istedi. Şuana kadar Rusya’nın tüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığı tutuklanma olayı için Rusya’nın Türkiye’den yardım istediği öğrenildi. Rus kaynaklarından edinilen bilgilere göre Rus diplomatlar ile Türk diplomatların durumu ele aldığı ve Trablus hükümetini destekleyen Türkiye’nin tutuklu Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına aracılık etmesinin talep edildiği iddia edildi.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğluyla iki kez bir araya gelen bilim insanı Rus vatandaşı Maksim Shugaley ve yardımcısı Samer Hasan Ali Sueifan, Libya’da casusluktan tutuklu halde bulunuyor.

