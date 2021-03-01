HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı

Rusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı

01.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter’a 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, “Twitter, Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor.” denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter’a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Xiaomi fişini çekmişti, geri dönüyor!Xiaomi fişini çekmişti, geri dönüyor!
Estradiol hormonu nedir? Estradiol testi nasıl yapılır? Estradiol hormonu nedir? Estradiol testi nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Xiaomi MiTalk Clubhouse'a rakip olarak yeniden doğuyor!

Xiaomi fişini çekmişti, geri dönüyor!

Redmi Note 10 fiyatı ile sürpriz yapabilir

Fiyatı göründü! Xiaomi'nin yeni telefonu bütçe dostu olabilir

Virgin Galactic uzay testini erteledi

Uzay yolunda beklenmedik karar!

Facebook'tan müzik merkezli deneysel uygulama: BARS

Müzik dinleyicilerine özel uygulama! Challenge modu bile var

Huawei Çin’den bağımsız hareket edecek

Huawei Çin’den bağımsız hareket edecek

Huawei elektrikli arabalar yapmayı planlıyor

Huawei elektrikli arabalar yapmayı planlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.