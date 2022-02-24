Rusya Ukrayna askeri güç karşılaştırması! Ukrayna'nın kaç savaş uçağı var?

Rusya bu sabah saatleri itibarıyla Ukrayna'yı işgaline başladı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun başladığını duyuran Putin, operasyonun amacının Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma uğrayan insanlara sahip çıkmak olduğunu ifadelerine ekledi. 3. dünya savaşının çıkıp çıkmayacağı konuşulurken Ukrayna'nın savaş uçaklarının sayısı da merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna krizinin büyümesi, söz konusu ülkelerin askeri kapasitelerinin sorgulanmasını beraberinde getirdi. Peki Ukrayna'nın kaç savaş uçağı var?

UKRAYNA'NIN KAÇ UÇAĞI VAR?

Ukrayna'nın ordusunun, 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu söylendi. Öte yandan Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekti.

Ukrayna’nın askeri harcamasının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021 yılında 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde oldu. Buna karşılık Rusya’nın askeri harcamaları 2021’de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Ukrayna'nın aktif ve rezerv personeli 250 bin iken Rusya'nun aktif personeli 850 bin, rezerv personeli ise 250 bin. Ukrayna 2 bin 596 tanka sahipken Rusya 12 bin 420 tanka sahip. Ukrayna'daki zırhlı araç sayısı 12 bin 303, Rusya'da ise 30 bin 122.

Askeri anlamda her açıdan Ukrayna'dan üstün olan Rusya 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikoptere sahip. Ukrayna'nın ise 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopteri var. Ukrayna'nın 1 fırkateyni, Rusya'nın ise 11 fırkateyni var. Ukrayna'da murhip, uçak gemisi, denizaltı ve nükleer savaş başlığı bulunmuyor. Rusya'da ise 15 murhip, 1 uçak gemisi, 70 denizaltı, 4 bin 490 nükleer savaş başlığı bulunuyor.



