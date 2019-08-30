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Rusya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’i ‘Zafer Günü’ etkinliklerine davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 22:44 | Son Güncelleme

Rusya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’i Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine davet etti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine davet edildiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’i Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine davet etti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine davet edildiğini söyledi. 17 devlet başkanından etkinliğe katılacakları yönünde dönüş aldıklarını söyleyen Uşakov, Ukrayna tarafından henüz bir cevap alamadıklarını söyledi. Bu ülkelerin arasında, Hindistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Venezuela, Beyaz Rusya, Ermenistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin olduğunu belirten Uşakov, zaferin 75’nci yıl dönümü etkinliği kapsamında birçok programın planlandığını belirtti.

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