Rusya Ukrayna'da nereleri işgal etti? Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? 2 Mart 2022 Çarşamba

Rusya Ukrayna krizi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamanın ardından ulusal ve uluslarası basında manşet oldu. Lavrov, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Bu kapsamda Rusya Ukrayna'da nereleri işgal etti? Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Savaşa ilişkin ayrıntılar haberimizde.

RUSYA UKRAYNA'DA NERELERİ İŞGAL ETTİ?

Rusya Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinde bir sonuca varılamadı. Rusya ile Ukrayna'nın birbilerine ilettikleri talepler kabul edilmediği için müzakereler 2. tura kaldı.

Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Kiev'i düşürmek amacıyla bir konvoy yola çıkardığı aktarılırken söz konusu konvoyun genişliğinin 65 kilometreyi bulduğu öğrenildi.

Rusya'nın yola çıkardığı konvoyun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya-Ukrayna savaşında ilk haftanın acı bilançosu ortaya çıktı. Ukrayna'da, 1502 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar ve 206 top, 336 özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA 7. GÜN

11.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerine ilişkin tarihin belirlenmediği ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.

11.47: Kiev’e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyo

11.14: Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi.

11.09: Rusya Dışişleri bakını Lavrov: Rusça, Ukrayna’da okullardan, üniversitelerden, kamu hayatından, genel olarak günlük hayattan çıkarılıp atılıyor. Ana dilde konuşma hakkını insanların işleriyle, sağlıklarıyla veyahut hayatlarıyla ödemeleri, Ukrayna’da nadir görülen bir olay değil.

Lavrov: İrlanda’da İngilizcenin, Belçika’da Fransızcanın, İtalya’da Almancanın yasaklandığını düşünün. Böyle bir şeyi düşünmek dahi mümkün değil. Ukrayna’da Rusçaya saldırılması, aydınlanmış Batı’da kınamaya neden olmadığı gibi, kimi Batı ülkeleri tarafından destekleniyor da.

10.55: Mariupol Belediye Başkanı: Salı akşamdan bu yana yoğun bombardıman yapıldığı için yaralılar tahliye edilemiyor.

10.39: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.

10.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.

10.10: Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları ’Kalibre’ seyir füzesiyle hedef alındı. Kente yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

