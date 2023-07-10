HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Ukrayna’da okulu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna’da okulu vurdu! Ölü ve yaralılar var

10.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında bulunan, yardım malzemelerinin depolandığı bir okulu vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna’da okulu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında, insani yardım malzemelerinin depolandığı bir okula saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. 10’dan fazla kişinin de enkaz altında olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerinin üçünün kadın olduğu duyuruldu.

SAVAŞ SUÇU KANITLARI TOPLANIYOR

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada ise bölgede çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, “İstihkamcılar sivil halk üzerinde kullanılan mühimmatın türünü belirliyor. Polis memurları bir savaş suçunun kanıtlarını toplamaya devam ediyor” denildi.

rusya-ukraynada-okulu-vurdu-4-olu-11-yarali_1976_dhaphoto1

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede yeni virüs alarmı! Ölüm oranı...O ülkede yeni virüs alarmı! Ölüm oranı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.