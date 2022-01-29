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Rusya-Ukrayna gerilimi... Biden açıkladı: Yakında asker göndereceğiz

29.01.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin devam ettiği şu günlerde, ABD'den yeni bir hamle geldi. Başkan Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna gerilimi... Biden açıkladı: Yakında asker göndereceğiz

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna gerilimine kilitlenmişken, hamleler ve açıklamalar da peş peşe geliyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker göndereceğini duyurdu.

Başkan Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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