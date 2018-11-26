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Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında Türkiye'den ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında Türkiye'den ilk açıklama

Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz.

Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna Karadeniz

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