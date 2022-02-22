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Rusya-Ukrayna gerilimi piyasaları sarsıyor

22.02.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ile Ukrayna krizinin tırmanmasıyla, piyasalarda düşüş yaşanırken, petrol fiyatları zirve yaptı.

Rusya-Ukrayna gerilimi piyasaları sarsıyor

Türk Lirası değer kaybediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün akşam Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanınmasıyla jeopolitik risklerin artması, tekrar güvenli limanlara olan talebin yükselmesine neden oldu.

Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybederken, Rus Rublesi dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. Türk Lirası da dolar karşısında değer kaybediyor. Dolar/TL kuru 13,92 seviyelerinde, euro/TL ise 15,79 düzeyinde seyrediyor. Küresel gerilim Borsa İstanbul'da da yüzde 2,1 civarında düşüşe neden oldu.

Petrol fiyatları ise neredeyse yüzde 5 değer kazanarak 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brent ham petrolün varil fiyatı 98,10 doları gördü. Altının ons fiyatı bin 900 doları aşarak dokuz ayın zirvesine çıktı.

Ekonomist İbrahim Aksoy gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Aksoy petrol fiyatlarındaki yükselişin ve turizm gelirindeki zayıflamanın Türkiye'nin cari açık fazlası hedefini riske attığını belirtti. Aksoy Rus ve Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye gelen toplam turistlerin yüzde 27'sini ve toplam turizm gelirinin de yüzde 14'üne tekabül ettiğine dikkat çekti.

Enerjide dışa bağımlı

Enerji kaynakları açısından fakir olan Türkiye yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 99,7'sini ve petrol ihtiyacının yüzde 95’ini ithal ediyor. Türkiye’nin enerjide en çok bağımlı olduğu ülkeler doğalgazda Rusya ve petrolde Irak olarak sıralanıyor. Petrol fiyatları ve kurlar artış gösterdiği zaman bu durum Türkiye'nin enerji faturasına ve dolayısıyla cari dengeye yansıyor.

AP, DW /SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe


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