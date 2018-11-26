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Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 19:24 | Son Güncelleme

Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi.

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna kerç boğazı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
-Ne notası ya... Müzik notası mı veriyon?
@uyurgezer33 İroniden anlamayanlar eksi vermeye devam.
Hatalı sen sin rusya; Ukranyaya rota veremezsin. O ortanı alır başına çalarlar. Hukuk kişi ve devletlere göre değişmez.
@yenidunyaduzeni sen Rusya yı muz cumhuriyeti mi sandın izinsiz karasularına gir sonra hukuktan bahset Putin deyince aklına ne geliyor senin isterse dünya yı tir tir titretir kimse de bir şey yapamaz
@yenidunyaduzeni zırvalamayı kes.. rusya haklı..
Rusya doğru olanı yapmış provokasyon olduğuda belli
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