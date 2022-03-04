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“Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Üçüncü Turu Gelecek Hafta”

04.03.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından iki ülke arasında başlatılan görüşmelerin ikinci turunda ateşkes kararına varılamadı. Ancak insani yardım koridoru oluşturulması ve görüşmelerin üçüncü turunun yapılması yönünde görüş birliği sağlandı

“Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Üçüncü Turu Gelecek Hafta”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından iki ülke arasında başlatılan görüşmelerin ikinci turunda ateşkes kararına varılamadı. Ancak insani yardım koridoru oluşturulması ve görüşmelerin üçüncü turunun yapılması yönünde görüş birliği sağlandı.

İnsani yardım koridorunun oluşturulacağı bölgelerde tahliyeler sırasında geçici ateşkes sağlanacağı belirtiliyor.

Reuters haber ajansının Belarus devlet haber kanalı Belta’ya dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mikhailo Podolyak görüşmelerin üçüncü turunu gelecek haftanın başında düzenlemeyi planladıkların söyledi. Podolyak geçici ateşkesle ilgili olarak da, “Her yerde değil, sadece insani yardım koridorlarının kurulduğu bölgelerde tahliyeler sırasında ateşkes mümkün olacak” dedi.

Ateşkes sağlanması için oturdukları müzakere masasından tam olarak hedeflerine ulaşamadan ayrılan Ukraynalı yetkililer, insani yardım koridoru konusunda uzlaşıya varılmasını olumlu bir adım olarak yorumluyor.

Podolyak, “Söyleyebileceğim tek şey, insani durumu yeterli bir şekilde ayrıntılarıyla ele aldık çünkü şu an birçok kent kuşatma altında. İlaç, yiyecek ve tahliye konusunda ortada çok dramatik bir durum var” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana iki taraf arasında görüş birliğinin yakalandığı tek konu olan ‘insani yardım koridorlarıyla’ ilgili olarak Rus yetkililer de olumlu mesaj verdi. Rusya heyetinin başmüzkerecisi Vladimir Medinski Perşembe günü yürütülen ikinci tur görüşmelerde “kayda değer bir ilerleme” gerçekleştiğini savunarak, Rusya’nın, Ukrayna’daki sivillerin korunması için insani yardım koridoru oluşturma ve gerektiğinde geçici ateşkes uygulamasına geçmede karar birliğine varıldığını söyledi.

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