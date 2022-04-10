“Rusya Ukrayna İşgaliyle Bütün Avrupa’yı Hedef Alıyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna işgaliyle bütün Avrupa’yı hedef aldığını ve Moskova’yı durdurmanın bütün demokrasilerin güvenliği için hayati olduğunu söyledi

Zelenski, bu yüzden bütün demokrasilerin, Avrupa’daki bütün güçlerin Ukrayna’nın barış isteğine destek olmaları ahlaki görev dedi.

Zelenski Rus güçlerin ülkenin doğusunda savaşa hazırlandıklarını kaydetti.

Rusya Ukrayna’nın kuzeyinden askerlerini çekmiş ve ülkenin doğusunda Donbass bölgesine odaklanmıştı. Donbass bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri 8 yıldır savaşıyor.

Batılı istihbarat birimleri Ukrayna’nın doğusunda ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’den başlayan güneyde Herson kentine kadar bir bölgenin saldırı altında olduğunu belirtiyor.

Associated Press’e açıklamalarda da bulunan Zelenski Rusya’nın Ukrayna’ya işkence yapmasına rağmen savaşa son vermek için Moskova’yle müzakerelere devam edileceğinin mesajını verdi.

Zelenski Pazar günü de Almanya Başbakanı Scholz’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski telefon konuşmasında Scholz’la Rusya’ya yönelik ek yaptırımların ihtimalini konuştuklarını söyledi. Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya yönelik ek silah ve mali yardım da gündeme geldi.

