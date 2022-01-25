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Rusya-Ukrayna krizi: 8 bin 500 ABD askeri alarma geçirildi

25.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldırmanın Rusya'ya "ağır bedeli" olacağı mesajını verdi.

Rusya-Ukrayna krizi: 8 bin 500 ABD askeri alarma geçirildi

Yaklaşık 8 bin 500 ABD askeri Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırılmak üzere alarma geçirildi.ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi görüştü.

Videokonferans aracılığıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantı sonrasında bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına engel olma konusunda Batı ülkeleri arasında tam bir birlik olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Biden "Çok çok çok iyi bir toplantı yaptım, tüm Avrupalı liderlerle tam bir görüş birliği söz konusu" dedi.

Toplantıya dair İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden de "Liderler artan Rus düşmanlığı karşısında uluslararası birliğin öneminde anlaştı" denildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun "ağır sonuçları" olacağını söyleyerek "Gözle görülür bir yatışma için inisiyatifleri hayata geçirmek Rusya'ya kalmış" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını daha da artırmasının "ağır bedelleri" olacağını belirtti. Toplantıya Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de katıldı.

Rusya ise Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu ısrarla reddediyor. Ancak Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus birliklerinin sayısı 100 bini geçiyor.

ABD: 8 bin 500 asker alarma geçirildi

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby 8 bin 500 ABD askerinin NATO Yanıt Gücü çerçevesinde NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinde konuşlandırılmak üzere "yüksek alarma" geçirildiğini söyledi. Kirby "Bu, Sayın Putin'e NATO'daki sorumluluklarımızı ciddiye aldığımıza yönelik son derece açık bir işaret" dedi. NATO da ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için savaş jeti ve gemilerin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Fransız hükümeti Rus ve Ukrayna yetkililerin Alman ve Fransız temsilcileriyle birlikte Çarşamba günü Paris'te bir araya geleceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerce Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AFP, AP / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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