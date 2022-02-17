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Rusya Ukrayna krizİ nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin sebebi ne?

17.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna krizini tüm dünya merakla ve büyük bir endişe ile izliyor. ABD'den gelen açıklamalara rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim endişelere sebebiyet veriyor. Rusya Ukrayna krizini duymamış veya konuyla ilgili az bilgisi olan vatandaşlar için Rusya Ukrayna krizinin nasıl başladığını ve Rusya Ukrayna krizinin sebebini ele aldık. İşte Rusya Ukrayna krizine dair merak edilenler!

Rusya Ukrayna krizİ nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin sebebi ne?

Rusya-Ukrayna krizinin ortaya çıkması ve bugünkü konumuna gelmesi bir anda olan bir hadise değildir. Rusya Ukrayna krizi, şu anda dünyayı tedirgin edecek bir boyuta gelmiş bulunmaktadır. AB ve NATO'nun yaptığı açıklamalara rağmen Ukrayna Rusya arasındaki bu gerilim endişeye neden oluyor. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin sürdüğünün altını çizdi. Rusya - Ukrayna krizi günümüzde ortaya çıkmadı bu krizin temelleri 2014 yılında atıldı. İşte Rusya ile Ukrayna krizinin nedenleri...

RUSYA UKRAYNA KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Rusya- Ukrayna krizi, Kasım 2013 yılında patlak veren “Yevromeydan protestoları” ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle bütün dengeler alt üst olmasıyla başladı. Daha sonra yaşanan olayların ardından Mart 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın toplantısı düzenledi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç'i Ukrayna'nın meşru Cumhurbaşkanı olarak gördüklerini, yaşananların anayasaya uygun olmadığını bu olayın bir darbe olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Böyle bir dönemin ardından, nfusun yapısı gereği Rusya’yla yakın bağları olan Kırım halkı, “Yevromeydan protestoları” sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Petro Poroşenko yönetimini kabul etmedi.

18 Mart 2014 yılında bir referandum düzenledi ve çıkan sonuca göre Ukrayna'dan ayrılma kararı alan Kırım halkı, başlayan silahlı ayaklanmalar neticesinde Rusya’ya bağlandığını duyurmuştu.Bu çatışmalı ortamın ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti olmak üzere iki devlet kuruldu. 2014 yılının Eylül ayında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya, Ukrayna ve Donetsk-Lugansk delegelerinin katılımı ve yapılan görüşmelerle Minsk Protokolü imzalandı. Ancak bu ateşkes protokolünü bu zamana kadar iki taraf da birçok kez ihlal etti.

RUSYA UKRAYNA KRİZİNİN SEBEBİ NE?

2019 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkın Hizmetkarı Partisi’nden Volodimir Zelenski’nin iktidara geldi ve ülkede yeni bir süreç başlamış oldu. Zelenski yönetimiyle AB ve NATO’ya daha fazla yakınlaşan Ukrayna, kavganın kıvılcımlarını atmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olamayacağını ve NATO’nun füze savunma sistemlerine ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Kremlin yönetimi, taleplerinin gerçekleşmemesi için batılı ülkelerden yasal garantiler istedi. Bu taleplerin gerçekleşmediği bir tabloda ise meselenin askeri müdahaleyle çözüleceğine işaret ederek, Ukrayna sınırına askeri birlikleri sevk etmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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